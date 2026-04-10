Billie Jean King Cup | l’Italia torna sulla terra rossa a Velletri

Da ameve.eu 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia riprende il suo percorso nella Billie Jean King Cup 2026, disputando il turno preliminare sulla terra rossa a Velletri. La sfida contro il Giappone si svolgerà presso l’ASD Colle degli Dei, con incontri che vedranno le nazionali affrontarsi su superfici in mattonelle rosse. La partita rappresenta il primo confronto ufficiale tra le due squadre in questa fase della competizione.

L’Italia torna protagonista sul rettangolo di terra rossa per il turno preliminare della Billie Jean King Cup 2026, con un confronto diretto contro il Giappone che si disputerà presso l’ASD Colle degli Dei di Velletri. Questo impegno internazionale vede le azzurre impegnate in una sfida cruciale per la conquista delle Finals di Shenzhen, inaugurando una serie di due giorni in una località laziale caratterizzata da una vista panoramica suggestiva tra i Castelli Romani e le tradizioni del comune. Il ritorno del tennis nazionale sulla terra rossa di Velletri. La scelta del campo di gioco non è casuale e porta con sé un carico di significati storici per la squadra italiana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Billie Jean King Cup: l’Italia torna sulla terra rossa a Velletri

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