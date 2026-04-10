Billie Jean King Cup 2026 Italia-Giappone a Velletri | il Lazio accoglie la competizione di tennis femminile

Il primo turno della Billie Jean King Cup 2026 si svolge a Velletri, in provincia di Roma, con la partecipazione dell’Italia e del Giappone. La competizione di tennis femminile è ospitata in questa città del Lazio e si svolge il 10 aprile 2026. La manifestazione coinvolge squadre nazionali e rappresenta il debutto dell’Italia nel torneo di quest’anno.

Velletri, 10 aprile 2026 – Riparte la Billie Jean King Cup e l’Italia torna in campo nel primo turno del torneo di tennis per nazionali. Oggi, venerdì 10 aprile, le azzurre affrontano il Giappone per iniziare la difesa del titolo conquistato nel 2025 e guadagnare l’accesso alle Finals. Si gioca a Velletri, sulla terra battuta del complesso Colle degli Dei, e i match continueranno anche nella giornata di sabato 11 aprile. Ecco gli orari e dove vedere le partite in tv e streaming. Italia-Giappone, dove vedere Billie Jean King Cup. I match saranno trasmessi in diretta tv su SuperTennis Hd, mentre la diretta streaming sarà garantita da SuperTenniX. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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