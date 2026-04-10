Big match al Morgagni contro l' Ascoli si attende un' invasione bianconera | scattano le misure straordinarie per la viabilità

Sabato alle 17,30 si terrà la partita di calcio tra Forlì e Ascoli allo stadio Morgagni. Si prevede un notevole afflusso di tifosi ospiti, con l’organizzazione delle misure straordinarie per la gestione della viabilità. Le autorità hanno predisposto interventi specifici per garantire il regolare svolgimento dell’evento e la sicurezza dei partecipanti e degli spettatori. La zona circostante allo stadio sarà interessata a alcune modifiche temporanee alla circolazione.

In vista del match di calcio tra Forlì e Ascoli, previsto per sabato alle 17,30, è previsto un importante afflusso di tifosi ospiti allo stadio Morgagni. Per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza stradale, l'amministrazione ha predisposto un piano straordinario di regolamentazione della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Ravenna: il Mercato Coperto ospita il big match contro l’AscoliDomenica 8 marzo 2026, il Mercato Coperto di Ravenna si trasforma nel cuore pulsante del tifo giallorosso per seguire la sfida contro l’Ascoli. L’Atletico Ascoli si prepara per il match contro la capolistaSono ripresi ieri gli allenamenti dell’Atletico Ascoli al campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco in preparazione alla trasferta di domenica quando i... Si parla di: Verso Forlì-Ascoli: presa d’assalto la prevendita per il settore ospiti (e non solo). Forlì, al Morgagni aria di big match. Sfida alla Pistoiese grandi nomiUn avversario dal nobile passato. Domani alle 15 il Forlì attende la visita della Pistoiese: una delle formazioni data tra le favorite se non la favorita, anche dopo il secondo posto di un anno fa. ilrestodelcarlino.it Forlì, col Ravenna vero big match. E il Morgagni ora può riempirsiFinalmente una ‘Partita’ con la p maiuscola allo stadio Tullo Morgagni. Domenica 23 andrà in onda l’attesissima sfida che vedrà alla resa dei conti le squadre di due ‘capitali’ della Romagna. Il Forlì ... ilrestodelcarlino.it