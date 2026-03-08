Ravenna | il Mercato Coperto ospita il big match contro l’Ascoli

Domenica 8 marzo 2026, il Mercato Coperto di Ravenna sarà il luogo principale per i tifosi giallorossi che si riuniranno per seguire la partita contro l’Ascoli. L’evento attirerà numerosi spettatori che si aspettano di vivere l’atmosfera del match nel centro cittadino. Il mercato si prepara ad accogliere gli appassionati e a diventare il punto di riferimento per questa giornata di calcio.

Domenica 8 marzo 2026, il Mercato Coperto di Ravenna si trasforma nel cuore pulsante del tifo giallorosso per seguire la sfida contro l’Ascoli. A causa del divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia ravennate, i tifosi trovano rifugio in questa struttura storica per vivere insieme l’emozione della partita. L’appuntamento è fissato al piano superiore dell’edificio, dove un maxischermo proietterà l’incontro tra due squadre che occupano rispettivamente il secondo e terzo posto in classifica con 59 e 57 punti. L’ingresso sarà gratuito previa prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. Il Mercato come nuovo stadio: una risposta alla limitazione dei biglietti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

