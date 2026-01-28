L’Atletico Ascoli si prepara per il match contro la capolista

Questa mattina l’Atletico Ascoli ha ripreso gli allenamenti al campo ‘Tonino Camaioni’ di Monterocco. La squadra si prepara alla sfida di domenica contro la capolista Ostiamare, guidata dal presidente Daniele De Rossi. I giocatori sono concentrati e vogliono mettere in difficoltà la squadra di testa in questo match che si annuncia molto importante.

Sono ripresi ieri gli allenamenti dell' Atletico Ascoli al campo 'Tonino Camaioni' di Monterocco in preparazione alla trasferta di domenica quando i bianconeri affronteranno la capolista Ostiamare del Presidente Daniele De Rossi. L'attuale allenatore del Genoa potrebbe presentarsi domenica al campo 'Anco Marzio' visto che i rossoblù saranno impegnati venerdì sera a Roma contro la Lazio. L'Ostiamare non sta attraversando un gran momento di forma e in poche settimane ha dilapidato il vantaggio che aveva sulle inseguitrici, rimanendo ora con un solo punto in più dalla coppia formata da Teramo e Ancona che inseguono al secondo posto.

L’Atletico Ascoli si concentra sulla preparazione del derby di domenica contro l’Ancona, attualmente terza in classifica.

