La prossima settimana si terranno negli Stati Uniti i negoziati diretti tra Israele e il Libano, con il primo incontro previsto presso il Dipartimento di Stato a Washington. Le discussioni si concentreranno su questioni legate alla regione, senza ulteriori dettagli sui contenuti o le parti coinvolte. L'apertura dei colloqui rappresenta una novità significativa nel quadro delle relazioni tra i due paesi.

I negoziati diretti fra Israele e il Libano inizieranno la prossima settimana e il primo incontro si terrà al Dipartimento di Stato a Washington. Lo riporta Axios citando una fonte israeliana, secondo la quale gli Stati Uniti saranno guidati dall'ambasciatore americano in Libano Michel Issa. Israele sarà invece rappresentata dal suo ambasciatore negli Stati Uniti Yechiel Leiter, mentre il Libano dal suo ambasciatore a Washington Nada Hamadeh-Moawad. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 'Negoziati tra Israele e Libano iniziano la settimana prossima negli Usa'

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