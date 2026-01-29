Kyrgios organizza feste Sinner vince La differenza tra un talento incompiuto e un campione

Nick Kyrgios ha lasciato il circuito tennistico da tempo, ma ha trovato una nuova vita sui social. Ora organizza feste e si diverte a criticare gli altri, attirando visualizzazioni. Intanto, Jannik Sinner continua a vincere, dimostrando di essere un vero campione. La differenza tra il talento inespresso di Kyrgios e la concretezza di Sinner si vede tutta.

La carriera da tennista di Nick Kyrgios è finita da tempo. È però cominciata quella (sicuramente più vincente) da influencer di bassa lega, che fa visualizzazioni solo parlando male degli altri. E non solo: durante l'Australian Open, il «mago di Canberra», specialista nello scomparire immediatamente dal tabellone di qualsiasi torneo, ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, e ha deciso di lanciarsi come organizzazione di feste. Promuovendo con l'irrinunciabile occasione il suo nuovo idolo, Carlos Alcaraz: «Devi vincere il torneo, così potremo fare festa tutta la notte», lo ha incitato incrociandolo alla Rod Laver Arena.

