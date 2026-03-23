Lo spagnolo Carlos Alcaraz è stato eliminato nei sedicesimi finale dal Masters 1000 di Indian Wells per mano dello statunitense Sebastian Korda e a riguardo l’ex tennista ed attuale opinionista Sky, Paolo Bertolucci, sul suo profilo X ha criticato un certo atteggiamento tipico dei tifosi (soprattutto sui social): esaltare il proprio beniamino passando però dalla. L'articolo Alcaraz ko, Bertolucci tuona: “Riusciremo mai a tifare per un giocatore e gioire dei suoi successi senza dover per forza denigrare.” proviene da. Potrebbe interessarti:. Sinner-Alcaraz, Bertolucci: “Non può esserci un’amicizia vera, c’è rivalità profonda.... 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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