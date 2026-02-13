Bernardo Silva Juventus Guardiola fa il punto sul futuro del centrocampista portoghese Che cosa sta succedendo

Bernardo Silva potrebbe lasciare il Manchester City, e questa possibilità sta facendo molto discutere i tifosi. Guardiola, l’allenatore inglese, ha spiegato le sue intenzioni sul futuro del centrocampista portoghese, chiarendo che al momento non ci sono decisioni definitive. Silva, che ha appena segnato un gol decisivo in Champions League, resta uno dei nomi più caldi sul mercato, e i rumors lo collegano anche alla Juventus. La società bianconera, infatti, sta valutando se inserirlo nella lista dei acquisti per rafforzare il reparto centrocampo.