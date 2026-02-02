La notte dei Grammy Awards 2026 si è conclusa con un evento che ha mescolato tecnologia e musica dal vivo. La cerimonia si è svolta in un formato ibrido, con un red carpet virtuale che ha permesso a star come Michelle Williams e Dee Dee Bridgewater di sfilare e rilasciare le loro interviste davanti a telecamere di tutto il mondo. La serata ha visto anche la partecipazione di altri artisti, come Laura Veltz e Cody Matthew Johnson, che hanno attirato l’attenzione del pubblico presente e a casa.

La cerimonia dei Grammy Awards 2026 si è svolta in un formato ibrido, con un red carpet virtuale che ha portato sul palco internazionale una serie di personalità della musica, tra cui Michelle Williams, Dee Dee Bridgewater, Laura Veltz e Cody Matthew Johnson. L’evento, trasmesso in diretta da, ha offerto un’occasione rara per incontrare in tempo reale chi, dietro le quinte, contribuisce al successo delle performance più celebrate. Tra le voci più rilevanti, Michelle Williams ha parlato della sua profonda connessione con Beyoncé e Kelly Rowland, le compagne del gruppo Destiny’s Child, sottolineando che il riconoscimento individuale, anche se ambito, non avrebbe lo stesso valore senza il loro contributo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grammy Awards 2026, le interviste di Sky Tg24 a Michelle Williams e Dee Dee Bridgewater

Approfondimenti su Grammy Awards2026

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Grammy Awards2026

Argomenti discussi: Grammy 2026, le nomination e tutto quello che c'è da sapere: data e dove vederli live; Grammy Awards 2026, le principali nomination e dove vedere la cerimonia di premiazione; Grammy Awards 2026: Quando e come seguire la 68ª cerimonia?; Grammy Awards 2026: dove vederli, conduttori e favoriti.

Grammy Awards 2026, le interviste di Sky Tg24 a Michelle Williams e Dee Dee BridgewaterLeggi su Sky TG24 l'articolo Grammy Awards 2026, le interviste di Sky Tg24 a Michelle Williams e Dee Dee Bridgewater ... tg24.sky.it

Carrellata dei più bei look visti sul red carpet dei Grammy Awards 2026A guidare le nomination di quest’anno è Kendrick Lamar, con nove candidature grazie all’album GNX, in corsa per Album of the Year, mentre il singolo Luther (con SZA) è nominato sia come Record of the ... elle.com

Billie Eilish vince per la miglior canzone dell'anno, ma oltre la musica a Los Angeles fanno notizia i duri attacchi degli artisti all'ICE e a Trump. Segui le premiazioni dei Grammy Awards su Rainews.it - facebook.com facebook

Grammy Awards 2026, le nomination e dove vedere la cerimonia x.com