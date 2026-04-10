Giovedì 9 aprile in provincia di Bergamo si sono svolti diversi eventi tra cui uno spettacolo del Cirque du Soleil alla ChorusLife Arena. La giornata ha visto anche incontri e attività legate all’alpinismo estremo e alla cultura digitale, offrendo un mix di esperienze diverse per i presenti. Le manifestazioni hanno coinvolto numerosi partecipanti, rendendo la serata ricca di momenti di intrattenimento e approfondimento.

La serata di giovedì 9 aprile in provincia di Bergamo si trasforma in un mosaico di appuntamenti che spaziano dall’alpinismo estremo alla cultura digitale, con il Cirque du Soleil protagonista nella ChorusLife Arena. Tra spettacoli teatrali, incontri letterari e sfide mentali, il territorio offre una programmazione densa che coinvolge centri come Bergamo, Seriate, Nembro, Treviglio, Dalmine, Mozzo, Verdellino e Clusone. Spettacolo e narrazione: dal microcosmo degli insetti al teatro di Seriate. Il palcoscenico della ChorusLife Arena accoglie lo spettacolo Ovo del Cirque du Soleil, un’opera che proietta gli spettatori nel mondo microscopico degli insetti attraverso acrobazie e scenografie ricercate. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bergamo e provincia: tra magia Cirque du Soleil e grandi eventi

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