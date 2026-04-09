Cirque du Soleil Lorenzo Flaherty e cineforum | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia ci sono diverse opportunità di svago. Alla ChorusLife Arena si può assistere allo spettacolo “Ovo” dei Cirque du Soleil, mentre al Cineteatro Gavazzeni di Seriate va in scena “L’Onorevole, Il Poeta E La Signora” con Lorenzo Flaherty. Sono inoltre organizzati cineforum a Nembro e Mozzo, una serata dedicata agli scacchi a Treviglio e un gruppo di lettura a Dalmine. A Mozzo si svolge anche la rassegna “Tierra!”.

Le “Cirque du Soleil” alla ChorusLife Arena con lo spettacolo “Ovo”, “L’Onorevole, Il Poeta E La Signora” con Lorenzo Flaherty al Cineteatro Gavazzeni di Seriate, il cineforum a Nembro e a Mozzo, gli scacchi a Treviglio, il gruppo di lettura a Dalmine, la rassegna “Tierra!” a Mozzo e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 9 aprile. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Oggi alle 16.45 alla Biblioteca Betty Ambiveri di Bergamo si terrà un nuovo appuntamento con “Ci incontriamo in un libro?”. Letture e narrazioni per bambine e bambini dai 3 agli 8 anni. La partecipazione è libera e gratuita. Attività condotte dal personale delle biblioteche e di “Eda Servizi” e in collaborazione con “Il Circolo dei Narratori” di Bergamo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Roma: Via Crucis e Cirque du Soleil bloccano il traffico staseraQuesta sera, tra le 19:30 e la mezzanotte, Roma si prepara ad accogliere due eventi di grande rilevanza che impattano direttamente sulla mobilità... Altri Percorsi, Scintilla e cineforum: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaLa pista di pattinaggio a ChorusLife, la sagra tirolese al Bombonera, lo spettacolo “Salveremo il mondo prima dell’alba” al Teatro Sociale per la...