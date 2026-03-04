Ecco l' auto da corsa a Gpl | in mostra a Parma e Varano l' auto Gt targata Socogas Group

Una vettura da corsa MonteCarlo Motorsport GT con motore a GPL targata Socogas Group sarà esposta in anteprima alle Fiere di Parma, presso lo stand Aci, dal 6 all’8 marzo durante la manifestazione Automotoretrò. La stessa auto sarà poi testata in pista a Varano lunedì 9 marzo. La presentazione si svolge in due location diverse, con un’anteprima e una prova su strada.

La MonteCarlo Motorsport GT in versione 'Eco Racing monofuel' esposta in Fiera per Automoto Retrò dal 6 al 8 marzo e in pista a Varano il 9 Nel corso della manifestazione fieristica internazionale, domenica 8 alle ore 11 si svolgerà, all'interno dello stand di Automobile Club d'Italia, un talk sulle energie alternative a cui parteciperà Tommaso Moroni Zucchi, presidente di SCG Bio e responsabile Ricerca e sviluppo Energie Green di Socogas Group. Verrà anche presentato il team tutto femminile che guiderà l'auto di cui è previsto il debutto in gara alla 3 ore Endurance di Monza, con alla guida le 2 campionesse ex Alfa Romeo Tamara Vidali e Alexandra Gallo.