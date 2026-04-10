A Benevento, un uomo di 48 anni è stato arrestato e successivamente messo agli arresti domiciliari dopo aver molestato ripetutamente la sua ex compagna. Durante una delle aggressioni, ha infranto una vetrata, provocando danni materiali. L’uomo è stato condotto in Questura e le autorità hanno avviato le procedure per il suo trattenimento domiciliare. Nessuna altra informazione è stata resa nota riguardo alle circostanze specifiche dei fatti.

Un uomo di 48 anni è stato condotto in Questura e successivamente posto agli arresti domiciliari dopo una serie di episodi di stalking ai danni della sua ex compagna a Benevento. L’ultimo atto della vicenda si è consumato ieri nel centro della città sannita, quando l’uomo ha aggredito la vetrata del locale commerciale gestito dalla donna, provocando danni materiali dopo un acceso confronto legato a presunte pendenze economiche. L’escalation di violenza tra controllo e pretese economiche. La dinamica che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine affonda le radici in un rapporto ormai interrotto, ma segnato da continui comportamenti vessatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento, stalking e vetrata infranta: arrestato l’ex compagno

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