Vetrata infranta e merce trafugata | furto nel negozio di abbigliamento

Questa notte, dei ladri hanno preso di mira il negozio di abbigliamento “Piazza Italia” in via Ugo Lisi a Galatina. Sono entrati forzando una vetrata, hanno arraffato merce e poi sono scappati prima che qualcuno si accorgesse di loro. La polizia sta indagando per trovare i responsabili.

Tutto sarebbe avvenuto attorno alle 4 del mattino, ma diversi dettagli non sono chiari: il numero dei malviventi entrati in azione e il valore della refurtiva, che potrebbe aggirarsi, secondo una stima approssimativa, sotto ai mille euro. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia cittadino, che stanno indagando per far luce sull’evento. Da quanto è dato sapere al momento, anche con l’ausilio delle telecamere di videosorveglianza, collocata nell’area, sembrerebbe che una persona abbia infranto la vetrata del negozio, riuscendo a introdursi all’interno e asportando la merce esposta nel negozio.🔗 Leggi su Lecceprima.it

