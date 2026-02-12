Il Marsiglia non ha accettato le dimissioni di Benatia, l’ex Juve, che aveva deciso di lasciare il club dopo le tensioni degli ultimi giorni. La situazione nel club francese resta molto tesa e ancora tutta da chiarire.

Dimissioni Benatia, l’ex Juve ha presentato le dimissioni dopo il caos delle ultime ore. Il Marsiglia ha rifiutato il passo indietro del dirigente. Il clima attorno all’Olympique Marsiglia si fa incandescente, trasformando il Vélodrome in una polveriera di emozioni e decisioni repentine. In seguito all’addio shock di Roberto De Zerbi, il club francese ha dovuto affrontare una crisi d’identità che ha colpito i piani alti della dirigenza. Il fulcro di questa tempesta è rappresentato dal clamoroso annuncio legato alle dimissioni di Benatia, un gesto che ha rischiato di privare la società del suo principale architetto sportivo in un momento di estrema fragilità. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Dimissioni Benatia, il Marsiglia non ha accettato il passo indietro del dirigente: regna il caos nel club francese. Cosa sta succedendo

Dopo l’addio di De Zerbi, il club francese si ritrova nel caos.

