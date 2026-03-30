Dieci euro per un posto letto alla Torre Belvedere tra degrado e promiscuità

La Questura ha effettuato un nuovo intervento in due appartamenti situati alla Torre Belvedere, di fronte alla stazione ferroviaria di Padova. Durante l’operazione sono stati identificati alcuni ospiti che pagavano dieci euro per un posto letto. I locali sono stati trovati in condizioni di degrado e promiscuità, con evidenti problemi di sicurezza e igiene.

Il 27 marzo gli agenti della Questura di Padova hanno effettuato due distinti sopralluoghi in appartamenti sospetti sul fronte del sovraffollamento. Denunciati i locatari cinesi, identificati clandestini. Posti i sigilli alle strutture ricettive abusive Bastavano dieci euro per avere una branda dove trascorrere la nottata. Ennesimo blitz della Questura in due appartamenti della Torre Belvedere, proprio di fronte alla stazione ferroviaria di Padova. Due le persone cinesi denunciate per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Sgomberati e sequestrati gli immobili oggetti del controllo trovati in condizioni igienico sanitarie improponibili. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Dieci euro per un posto letto alla Torre Belvedere tra degrado e promiscuità Articoli correlati Terni, Stefano Bandecchi: “Con trecentomila euro a posto letto facciamo il nuovo ospedale”Un confronto serrato sul tema del nuovo ospedale, che conferma la divergenza di vedute tra il sindaco Stefano Bandecchi e la presidente della Regione... Degrado a Largo Belvedere: erba altissima nel giardinetto. Il residente: "L'erba alta quanto la fontanella"Secondo quanto riferito dal lettore, l’erba all’interno dell’area verde avrebbe ormai raggiunto l’altezza della fontanella collocata al centro della... Una selezione di notizie su Torre Belvedere Discussioni sull' argomento Dieci euro per un posto letto alla Torre Belvedere tra degrado e promiscuità; MAXI OPERAZIONE DELLA POLIZIA DI STATO ALL’INTERNO DELLO STABILE DENOMINATO TORRE BELVEDERE IN PIAZZALE STAZIONE - Questura di Padova; Blitz della Polizia nella Torre Belvedere di Padova: scoperti dormitori abusivi tra degrado e irregolarità; Blitz della polizia nella Torre Belvedere, scoperti appartamenti trasformati in dormitori: due denunce. La nuova Marina di Torre del Lago: Un valore aggiunto per il paeseIl sindaco ha inaugurato la strada: marciapiedi ampi, più verde e illuminazione scenografica sulla rotonda ... msn.com Torre Villa Belvedere - facebook.com facebook