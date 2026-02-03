Torretta si presenta in condizioni di degrado e abbandono. Le piante infestanti crescono incontrollate tra le mura dell’edificio, mentre dal tetto, che mostra segni di cedimento, cadono calcinacci e pezzi di costruzione. La situazione si fa sempre più preoccupante, con rischi per chi passa nelle vicinanze.

Montecatini Terme, 3 febbraio 2026 – Le piante infestanti hanno invaso un’ampia parte dell’edificio, mentre dal tetto, puntellato in vari punti, vengono giù calcinacci e materiale edilizio, anche dalle strutture più antiche dell’immobile. Sono pessime le condizioni delle Terme Torretta, nel cuore della pineta, chiuse ormai da diversi anni, dopo essere stare uno stabilimento rinomato e, nell’ultimo periodo, in locale notturno di tendenza. I componenti della commissione consiliare per il controllo delle società partecipate, ieri mattina, hanno visitato l’edificio con Luca Quercioli, amministratore dell’azienda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torretta: tra degrado e abbandono. Piante infestanti, piovono calcinacci



