Bell' Italia 2026 | vendita di prodotti tipici enogastronomici in Prato della Valle
Dal 29 al 31 marzo, in Prato della Valle, si svolgerà l'edizione 2026 di “Bell'Italia”, un evento organizzato dall'Associazione Confesercenti del Veneto. La manifestazione si terrà dalle 9 alle 23.30 e prevede la vendita di prodotti tipici enogastronomici italiani. La fiera si svolgerà nel centro della città, coinvolgendo diversi espositori e visitatori.
Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? In Prato della Valle, dal 29 al 31 marzo dalle ore 9 alle 23.30, torna “Bell'Italia in Prato 2026”. L’Associazione Confesercenti del Veneto propone l'iniziativa "Bell'Italia" in Prato della Valle. L'evento, ormai consolidato, prevede l'esposizione e la vendita di prodotti di artigianato e di prodotti enogastronomici DOC e IGP provenienti dalle regioni italiane, nonché di cibo caratteristico dell'Irlanda. Un'area sarà destinata alla somministrazione di alimenti e bevande. Musica e balli irlandesi animeranno l'evento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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