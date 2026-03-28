Dal 29 al 31 marzo, in Prato della Valle, si svolgerà l'edizione 2026 di “Bell'Italia”, un evento organizzato dall'Associazione Confesercenti del Veneto. La manifestazione si terrà dalle 9 alle 23.30 e prevede la vendita di prodotti tipici enogastronomici italiani. La fiera si svolgerà nel centro della città, coinvolgendo diversi espositori e visitatori.

Serviva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? In Prato della Valle, dal 29 al 31 marzo dalle ore 9 alle 23.30, torna “Bell'Italia in Prato 2026”. L’Associazione Confesercenti del Veneto propone l'iniziativa "Bell'Italia" in Prato della Valle. L'evento, ormai consolidato, prevede l'esposizione e la vendita di prodotti di artigianato e di prodotti enogastronomici DOC e IGP provenienti dalle regioni italiane, nonché di cibo caratteristico dell'Irlanda. Un'area sarà destinata alla somministrazione di alimenti e bevande. Musica e balli irlandesi animeranno l'evento. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Bell'Italia 2026: vendita di prodotti tipici enogastronomici in Prato della Valle

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