Firenze 2026 | Toulouse-Lautrec e la Belle Époque rivivono al Museo degli Innocenti con opere dalla Collezione Krohn

Firenze apre una mostra dedicata a Toulouse-Lautrec al Museo degli Innocenti, portando in Italia alcuni dei capolavori provenienti dalla Collezione Krohn. La mostra, in programma dal 16 febbraio al 7 giugno 2026, trasporta i visitatori nel cuore della Parigi degli anni Sessanta, tra le luci dei cabaret e l’atmosfera vivace della Belle Époque.

Henri Toulouse-Lautrec ha catturato con le sue opere la Parigi movimentata degli ultimi anni dell’Ottocento, una città che non si ferma mai.

