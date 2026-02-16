Firenze 2026 | Toulouse-Lautrec e la Belle Époque rivivono al Museo degli Innocenti con opere dalla Collezione Krohn
Firenze apre una mostra dedicata a Toulouse-Lautrec al Museo degli Innocenti, portando in Italia alcuni dei capolavori provenienti dalla Collezione Krohn. La mostra, in programma dal 16 febbraio al 7 giugno 2026, trasporta i visitatori nel cuore della Parigi degli anni Sessanta, tra le luci dei cabaret e l’atmosfera vivace della Belle Époque.
Firenze si immerge nella Parigi di Toulouse-Lautrec: una mostra inedita al Museo degli Innocenti. Dal 16 febbraio al 7 giugno 2026, Firenze ospiterà una straordinaria esposizione dedicata a Henri de Toulouse-Lautrec e alla vibrante Belle Époque parigina. La mostra, allestita al Museo degli Innocenti, presenta una selezione di opere dalla prestigiosa Collezione Wolfgang Krohn di Amburgo, offrendo uno sguardo nuovo sull’artista e sul mondo che seppe immortalare con la sua arte. Un viaggio nel cuore della Belle Époque. La Belle Époque, quel periodo di fermento culturale e sociale tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, rivive attraverso le opere di Toulouse-Lautrec.🔗 Leggi su Ameve.eu
Toulouse-Lautrec: la Parigi che non dorme mai
Henri Toulouse-Lautrec ha catturato con le sue opere la Parigi movimentata degli ultimi anni dell’Ottocento, una città che non si ferma mai.
