Concerti all' alba sulle spiagge della Perla Verde tra i nomi Venerus Dutch Nazari Sara Gioielli e Giovanni Truppi

Ilary, abbiamo un problema. La lista dei flop comincia a diventare troppo lunga Dal 21 giugno al 9 agosto Riccione ospita i concerti di Albe in controluce. Tra le novità di questa edizione, gli appuntamenti tornano nelle spiagge libere del Marano e di San Martino, storiche venue della rassegna Dal 21 giugno al 9 agosto prende vita la nuova edizione di Albe in controluce. Concerti al sorgere del sole sulle spiagge di Riccione, una rassegna che nel 2026 diventa il cuore pulsante del palinsesto di Riccione City Music. Tra le novità di questa edizione, le location: i concerti si svolgeranno in due spiagge libere, la spiaggia libera del Marano (tra le zone 132 e 134) e la spiaggia libera di San Martino, adiacente all’omonimo piazzale nella zona Abissinia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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