Be Comics! Be Games! sta per iniziare e si prospetta ricca di eventi imperdibili

Sta per iniziare Be Comics! Be Games!, l’evento pop più atteso dell’anno in provincia di Padova. L’evento si svolgerà nei prossimi giorni e offrirà numerose attività dedicate agli appassionati di fumetti, videogiochi e cultura nerd, attirando visitatori provenienti da diverse zone. La manifestazione si svolge in una location specifica e prevede un programma ricco di incontri, esposizioni e appuntamenti.

Si stanno scaldando i motori per l’evento pop più atteso dell’anno in territorio Padovano, dove tutti gli amanti della cultura nerd troveranno pane per i propri denti. Be Comics! Be Games! Padova, il festival organizzato da Fandango Club Creators presso Padova Hall, scalda i motori. Il 21 e il 22 marzo si parte per un viaggio alla scoperta di ogni angolo della pop culture grazie a un fitto palinsesto di eventi che si divideranno tra i due palchi: Be Art!, dedicato a fumetto e illustrazione, e Be Pop!, incentrato su videogiochi, esports, cinema, serie tv, cosplay e K-pop. Una vera e propria expanded edition, con due interi padiglioni per offrire il doppio degli spazi, dei contenuti e dell’intrattenimento, mai vista prima nella storia del festival. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Be Comics! Be Games! sta per iniziare e si prospetta ricca di eventi imperdibili Articoli correlati Leggi anche: Be Comics! Be Games! 2026: Leo Ortolani, David Baldeón e le firme Disney per la line-up più ricca di sempre Be Comics! Be Games! Padova 2026 – Leo Ortolani, David Baldeón e le firme Disney per la line-up più ricca di sempreManca meno di un mese a Be Comics! Be Games! Padova, l’evento pop organizzato da Fandango Club Creators per gli appassionati di fumetti, videogame,... Altri aggiornamenti su Be Comics Be Games sta per iniziare e... Temi più discussi: Arriva a Padova la cultura pop di Be comics! Be games!; Be Comics! Be Games! 2026: ospiti e programma della nuova edizione; Be Comics! Be Games!: la cultura pop conquista Padova; Torna Be Comics! Be Games! Date, ospiti, programma. Be Comics! Be Games! 2026: ospiti e programma della nuova edizioneFandango Club Creators ha svelato gli ospiti e il programma della nuova edizione di Be Comics! Be Games! Padova. akibagamers.it Be Comics! Be Games! Padova: la cultura pop va in scena con un programma di eventi incredibileBe Comics! Be Games! Padova: la cultura pop va in scena con un programma di eventi incredibile presentato sul sito ufficiale dell'evento. playstationbit.com Sestarete TV - Canale 81. . Etna Comics dedica a Pippo Baudo il manifesto della 14esima edizione #gruppormb #sestareteradiotv facebook