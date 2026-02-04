Raggiunte da un decreto di espulsione valido in tutta l' Unione Europea rimpatriate due donne

Due donne sono state rimpatriate ieri da Ancona, dopo aver ricevuto un decreto di espulsione valido in tutta l’Unione Europea. La polizia ha eseguito i controlli su alcune dichiarazioni di ospitalità di cittadini stranieri, concentrandosi su un uomo di 30 anni originario del Bangladesh. L’operazione fa parte di un’azione più ampia contro l’immigrazione irregolare nella zona.

Nell'ambito dell'attività di contrasto all'immigrazione irregolare, nella giornata di ieri, martedì 3 febbraio, la polizia ha effettuato controlli mirati sulle dichiarazioni di ospitalità presentate in favore di cittadini extracomunitari su di un trentenne originario del Bangladesh.

