Innovazione chip fotonici e pillole smart | 750mila euro dall’Unione Europea

L’Unione Europea ha assegnato 750mila euro a cinque ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia, sostenendo progetti innovativi come chip fotonici e pillole smart. Questi finanziamenti di Proof of Concept mirano a sviluppare dispositivi avanzati per diagnosi mediche e tecnologia intelligente, contribuendo al progresso nel campo della ricerca e dell’innovazione tecnologica in Italia.

Da  nuovi chip fotonici a pillole smart, da dispositivi per diagnosticare  la dislessia  a  microscopi  che utilizzano l’Intelligenza Artificiale: sono questi  i progetti di 5 ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia  che beneficeranno dei  finanziamenti di tipo Proof of Concept  erogati oggi dallo  European Research Council  (Erc), per un totale di  750mila euro. Nel corso dell’anno, l’Iit ha ottenuto finanziamenti per 7 progetti di questo tipo, dei quali  2 nel primo round di luglio 2025,  piazzandosi così al primo posto in Italia. La sede Iit di Genova vede tra i vincitori  Giuseppe Vicidomini e Alessandra Sciutti.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

