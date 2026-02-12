Roma | bigiotteria pericolosa e abiti contraffatti maxi sequestro in un deposito a Tor Sapienza

I finanzieri di Roma hanno sequestrato oltre un milione di pezzi tra bigiotteria e accessori di abbigliamento contraffatti. L’operazione si è concentrata tra il rione Esquilino e la periferia Est della città, dove hanno trovato un grande deposito pieno di merce illegale pronta per essere venduta.

Oltre un milione di articoli di bigiotteria e accessori di abbigliamento contraffatti sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Roma, operanti tra il rione Esquilino e la periferia Est della Capitale. Le indagini sono state avviate a seguito di un controllo effettuato in un negozio situato all’Esquilino, dove era esposta bigiotteria con l’indicazione “nichel nei limiti consentiti”. Tuttavia, i militari hanno accertato che non erano mai stati effettuati test di conformità sui prodotti esposti. Scoperta di un deposito illegale a Tor Sapienza. In seguito a queste irregolarità, le forze dell’ordine hanno deciso di ampliare i controlli, estendendoli al deposito del negoziante ubicato a Tor Sapienza. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

