Bastoni dice no al Barcellona | il muro di ferro per restare a Milano

Alessandro Bastoni ha confermato di voler rimanere a Milano, negando le trattative con il Barcellona per un eventuale trasferimento durante la prossima sessione di mercato estiva. La sua decisione è stata comunicata in risposta alle voci di mercato che lo vedevano come possibile nuovo acquisto del club catalano. Bastoni ha espresso chiaramente la volontà di continuare la propria carriera con la squadra attuale.

Alessandro Bastoni ha espresso la volontà di restare a Milano, respingendo le voci che lo vorrebbero protagonista di un trasferimento verso il Barcellona durante la prossima finestra di mercato estiva. Il difensore nerazzurro, attualmente centrale nel progetto tecnico interista, sembra intenzionato a proseguire il proprio percorso in San Siro, nonostante l’interesse catalano e i piani di una ristrutturazione della rosa che potrebbe coinvolgere diversi elementi chiave alla fine della stagione 2025-26. Il legame indissolubile tra il difensore e i colori nerazzurri. Le indiscrezioni che collegano il calciatore alla squadra spagnola sembrano scontrarsi con un muro di determinazione personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bastoni dice no al Barcellona: il muro di ferro per restare a Milano Bastoni al Barcellona: muro di 70 milioni tra Inter e SpagnaL’Inter e il Barcellona divergono profondamente sulla valutazione economica di Alessandro Bastoni, rendendo incerto il trasferimento del difensore... Inter, muro per Bastoni: il Barcellona tenta il colpo ma mancano i fondiLe sirene del Barcellona scuotono il quartier generale dell’Inter, ma il muro eretto da viale della Liberazione per Alessandro Bastoni appare, al... Temi più discussi: Capello: All'Italia servono difensori che sappiano difendere, non solo belli da vedere; Il valore di Bastoni non si discute, ma c'è un problema: Trevisani mette in guardia il Barcellona; Fallo di Bastoni in Bosnia-Italia: era davvero da cartellino rosso?; Bastoni, altra serataccia e forti critiche: il difensore e la moglie costretti a limitare i commenti sui social. Bastoni non vuole scappare: ora lo scudetto con l'InterL’interesse del club blaugrana è forte ma il difensore, da tempo nel mirino dei tifosi avversari e criticato anche dopo il ko in Bosnia, non vuole lasciare i nerzzurri ... corrieredellosport.it Bastoni, Sos Barcellona! Dal limite superato dopo Kalulu al rosso con la Bosnia: lo scudo Inter non bastaIl difensore valuta di lasciare la Serie A per ritrovare la serenità che ha smarrito negli ultimi mesi: il club spagnolo potrebbe rappresentare una via d'uscita ... tuttosport.com Chivu: “Non serve alcun supporto psicologico per Bastoni. La gogna mediatica che ha subito dice più di chi lo critica: magari lo psicologo serve a loro.” - facebook.com facebook Bastoni, Sabatini: “Ma che gogna e linciaggio Ma dai!” Zazzaroni: “Marotta lo dice perché…” x.com