Inter muro per Bastoni | il Barcellona tenta il colpo ma mancano i fondi

Il Barcellona ha manifestato interesse per il difensore dell’Inter, ma finora non sono stati trovati fondi sufficienti per portare avanti l’operazione. L’Inter, invece, si è mostrata ferma nel mantenere il proprio giocatore, che rappresenta un punto fermo della rosa. Le trattative tra i due club sono ancora in corso, mentre il club catalano valuta le proprie opzioni finanziarie.

Le sirene del Barcellona scuotono il quartier generale dell’ Inter, ma il muro eretto da viale della Liberazione per Alessandro Bastoni appare, al momento, invalicabile. Direttamente da Madrid, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulla trattativa che agita l’asse italo-spagnolo: sebbene l’interesse dei blaugrana sia conclamato, la distanza sulla valutazione economica del cartellino resta siderale. Per il tecnico Cristian Chivu, il centrale azzurro rappresenta il fulcro inamovibile della difesa a tre, e la proprietà non è disposta a trattare la cessione se non di fronte a un’offerta “fuori mercato” che superi abbondantemente i parametri standard della Liga. 🔗 Leggi su Forzainter.eu © Forzainter.eu - Inter, muro per Bastoni: il Barcellona tenta il colpo ma mancano i fondi Calciomercato Inter, pronto l’assalto del Barcellona a Bastoni ma Marotta fa muro: richiesta monstredi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, il Barcellona pianifica in vista dell’estate l’assalto ad Alessandro Bastoni: la richiesta è di almeno... Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona intensifica il pressing per Bastoni. Oaktree punta a un grande colpo per l’estatedi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Temi più discussi: Bastoni, non c’è altra via: addio Italia. Ma l’Inter non finisca spalle al muro; Il piano del Barcellona per Bastoni e altre 2 storie sull'Inter che potresti esserti perso; Bastoni ha fretta di finalizzare il suo trasferimento al Barcellona: l’indiscrezione dalla Spagna; Inter, Barcellona studia l'affondo per Bastoni: spunta la posizione del giocatore. Inter, Barcellona studia l'affondo per Bastoni: spunta la posizione del giocatoreIn estate la squadra catalana studierà l'affondo decisivo: c'è da mettere insieme le risorse, capire in che modo avvicinare quelle che sono le richieste dell'Inter, in casa blaugrana c'è già chi si ... fantacalcio.it Mercato Inter, addio Bastoni e due nomi per la difesa: la rivelazioneIl club sa che questa finestra di mercato comporterà un rinnovamento significativo della difesa. La valutazione di Bastoni è alta, ma il Barcellona continua a pressare. Se l’operazione dovesse ... spaziointer.it Tempo di rivincita per Yann Bisseck In Inter-Roma 0-1 della scorsa stagione, costata lo Scudetto ai nerazzurri, il difensore si era lamentato per una trattenuta in area di Ndicka Il 5-2 rifilato dai suoi compagni ai giallorossi, evidentemente, lo ha soddisfatto - facebook.com facebook Il CorSera sulla corsa scudetto: "E' il Napoli l'anti Inter. Sconfitto il Milan" x.com