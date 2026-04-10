Bastia Umbra diventa Città del sollievo Un riconoscimento per chi sostiene la cura e la dignità delle persone

Sabato 18 aprile alle 10 si terrà presso l’Auditorium Sant’Angelo la cerimonia di consegna del titolo di “Città del Sollievo” a Bastia Umbra. L’evento riconosce l’impegno della comunità locale nel promuovere la cultura della cura e della dignità delle persone. La cerimonia sarà un’occasione per ufficializzare il riconoscimento e coinvolgere cittadini e rappresentanti istituzionali.

È in programma nella giornata di sabato 18 aprile, alle ore 10 presso l’Auditorium Sant’Angelo, la cerimonia ufficiale di riconoscimento del titolo di “Città del Sollievo” al Comune di Bastia Umbra, riservato a chi premia l’impegno della comunità nella promozione della cultura della cura e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Caccia Village 2026: Bastia Umbra diventa ecosistema esperienzialeIl calendario della caccia italiana si prepara a un momento di svolta con l'edizione 2026 del Caccia Village, fissata tra il 16 e il 18 maggio a... Sfruttamento del lavoro a Partinico, Lionti (Uil Sicilia): "Tolleranza zero contro chi calpesta la dignità delle persone"“Desidero esprimere, a nome della Uil Sicilia, un sentito plauso alla guardia di finanza di Partinico e alla Procura di Palermo per l’importante... Temi più discussi: I Passi di Chiara e Francesco: a Bastia Umbra la presentazione di un grande progetto tra storia, spiritualità e territorio; E' la notte della Via Crucis: gli appuntamenti nelle città e nei borghi dell'Umbria; Bastia dice addio a Paolo Rosignoli: Presenza costante nella vita politica ed economica; La PerugiAssisi punta a diventare un cammino di pace da percorrere ogni giorno. Amab – Assisi Arte Antiquariato Bastia Umbra, al via la 49esima edizione della rassegnaDal 20 al 28 aprile verranno esposte, a Umbria Fiere e al palazzo del Monte Frumentario, opere antiche, moderne e contemporanee. In programma incontri con esperti del settore, convegni e visite ... lettera43.it Catia Degli Esposti:: Riaccendiamo Bastia!BASTIA UMBRA - Riaccendiamo Bastia! è lo slogan della campagna elettorale di Catia Degli Esposti, candidato sindaco di Bastia Civica, Bastia Futura, Bastia Popolare e Forza Bastia. Partendo da due ... lanazione.it Bastia Umbra - Fiera di Primavera La primavera arriva… e porta con sé uno degli appuntamenti più attesi! Domenica 12 aprile Zona centro – Bastia Umbra Vi aspettiamo per una giornata all’insegna di colori, profumi e tradizioni con: 100 operatori c - facebook.com facebook