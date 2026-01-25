La Dinamo torna alla vittoria | battuta Milazzo 74-67 al PalaZumbo
La Dinamo rientra in campo con una vittoria importante, superando Milazzo 74-67 al PalaZumbo. La partita ha visto una prestazione equilibrata, con i padroni di casa che sono riusciti a mantenere il vantaggio fino alla sirena finale. Questo risultato rappresenta un passo avanti per la squadra, che si prepara ad affrontare le prossime sfide con maggiore fiducia.
BRINDISI - La Dinamo ritrova il sorriso davanti al proprio pubblico superando gli Svincolati Milazzo per 74-67. Un successo dal peso specifico importante: i biancazzurri tornano alla vittoria dopo lo stop di Reggio Calabria, conquistano il primo successo nel girone di ritorno e proseguono il.🔗 Leggi su Brindisireport.it
Terza vittoria consecutiva per la Dinamo Brindisi: 84-74 al Palazumbo contro MolfettaLa Dinamo Brindisi ottiene la sua terza vittoria consecutiva, mantenendo il momento positivo nel campionato.
Leggi anche: Dinamo Brindisi, poker al PalaZumbo: battuta anche Rende 78-62
Argomenti discussi: Dinamo, emozione Polonara: Achille sarà al PalaSerradimigni domenica per la sfida contro Napoli; La Dinamo torna a casa: Non corriamo rischi; Torna il derby di Ladispoli: Dinamo contro Bkl; La Guerri Napoli piega il Banco di Sardegna Sassari per 78-84 trascinata da El-Amin e Mitrou-Long.
Serie B - La Dinamo torna alla vittoria: battuta Milazzo 74-67 al PalaZumbo LLa Dinamo ritrova il sorriso davanti al proprio pubblico superando gli Svincolati Milazzo per 74-67. Un successo dal peso ... pianetabasket.com
Pagelle Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1: Kean segna e spreca, pendolino Dodò, Gudmundsson scuote i violaConference League, Fiorentina-Dinamo Kiev 2-1 pagelle. L'attaccante segna di testa e sbaglia di piede, il brasiliano corre per due, l'islandese salva i viola. sport.virgilio.it
Dopo una brutta serie di sconfitte l’under 15 Gold Alba/Dinamo torna alla vittoria ai danni della Libertas Gonars. Tra le mura amiche di Gorizia, la squadra frutto della collaborazione tra Alba e Dinamo trova nuova linfa e alla fine di un’incontro equilibrato porta - facebook.com facebook
I tre temi del fine settimana: Domenica Achille Polonara torna al PalaSerradimigni per vedere la sua Dinamo In Serie A Unipol 2025/2026 ci sono quattro nuovi tesseramenti. Riccardo Rossato con la Unahotels Reggiana, Kristers Zoriks con l'APU Old Wild We x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.