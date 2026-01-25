La Dinamo torna alla vittoria | battuta Milazzo 74-67 al PalaZumbo

La Dinamo rientra in campo con una vittoria importante, superando Milazzo 74-67 al PalaZumbo. La partita ha visto una prestazione equilibrata, con i padroni di casa che sono riusciti a mantenere il vantaggio fino alla sirena finale. Questo risultato rappresenta un passo avanti per la squadra, che si prepara ad affrontare le prossime sfide con maggiore fiducia.

BRINDISI - La Dinamo ritrova il sorriso davanti al proprio pubblico superando gli Svincolati Milazzo per 74-67. Un successo dal peso specifico importante: i biancazzurri tornano alla vittoria dopo lo stop di Reggio Calabria, conquistano il primo successo nel girone di ritorno e proseguono il.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

