Basket divisione regionale 3 Warriors più forti Audax battuta Pesanti i tiri da fuori

Nella seconda giornata della seconda fase della divisione regionale 3 di basket, la squadra lucchese Warriors ha vinto in trasferta contro l’Audax con il punteggio di 56-61. La partita si è aperta con un primo parziale favorevole ai padroni di casa, ma i Warriors si sono poi rafforzati, grazie anche a tiri pesanti da fuori, e hanno preso il comando nel secondo tempo. Nel finale, l’Audax ha accusato il colpo e ha subito la sconfitta.

Il veleno è nel finale per l’Audax che nella partita casalinga della seconda giornata della seconda fase della divisione regionale 3 di basket, girone L, è sconfitta dai lucchesi del Warriors per 56-61 (parziali 19-12, 39-20, 47-42). La squadra di Paolo Gallerini inizia bene (+7 al primo intervallo breve) e continua ancora meglio nel secondo tempino quando, con un parziale di 20-8, a metà gara sale a +19. La partita sembra avviata sui binari giusti ma al rientro in campo i gialloazzurri sono irriconoscibili: nella terza frazione segnano solo 8 punti, ne subiscono molti di più e con un parziale di 8-22 chiudono ancora in vantaggio ma sentono il fiato sul collo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Basket divisione regionale 3. Warriors più forti. Audax battuta. Pesanti i tiri da fuori Articoli correlati Basket Divisione regionale 1. Scirea e Aics, stasera in palio punti pesanti per i playoffTurno importante nel campionato di Divisione Regionale 1, con le due forlivesi chiamate a derby da non sottovalutare. Basket Divisione regionale 1. Scirea, blitz da playoffBellissima vittoria per il Gaetano Scirea che, grazie a una grande rimonta, sbanca il campo degli Audace Bombers Bologna per 70-77 (parziali 29-15;... Approfondimenti e contenuti su Basket divisione Temi più discussi: Basket, Divisione Regionale 1: Verolese ai play off, Chiari retrocesso; Basket, Divisione Regionale 1: Virtus Luino, questa vale doppio; Divisione Regionale 2, al Sud è sempre l'Azzurra Oristano a comandare la classifica - L'Unione Sarda.it; I risultati della 20a giornata del campionato di Divisione Regionale 2. MBA Pallacanestro Fermignano - New Marotta Sharks 70-53Fermignano: Buttarini 26, Fabbrizi 4, Sternativo A. 2, Cagnoli, Fulgini 9, Pershqefa 9, Capellacci 13, Bedetti, Giantomasso 5, Cleri 2. All. Sternativo C. Marotta ... basketmarche.it Basket, divisione regionale 3. Vince la Despar 4TVince e convince la Despar 4 Torri di coach d’Angelo in divisione regionale 3, che trova un altro successo lontano dal Pala Aeffe, il sesto consecutivo in questa stagione. A Molinella, i granata ... ilrestodelcarlino.it Albano Basket conquista una vittoria importante nel campionato di Divisione Regionale 1 #castellinotizie facebook Basket, Divisione Regionale 1: Verolese ai play off, Chiari retrocesso x.com