Basket la Dole Rimini in cerca di riscatto nel derby della Romagna | al Flaminio arriva Forlì

La Dole Rimini ha deciso di cambiare rotta dopo aver subito tre sconfitte consecutive in casa, e lo fa affrontando Forlì nel derby della Romagna. La squadra vuole dimostrare di avere ancora qualcosa da dire e punta tutto sulla voglia di riscatto davanti al suo pubblico. La partita si svolge al Flaminio, un momento importante per i biancorossi che cercano di risollevare il morale e conquistare i punti necessari per risalire la classifica.

In una giornata all’insegna dell’amore riminese al fianco di A-Pay E-Wallet, la Dole Rimini vuole riscattarsi dalle ultime tre sconfitte casalinghe in quella che non è una partita come tutte le altre. Domenica 15 febbraio alle ore 18 si terrà infatti al Flaminio il derby romagnolo con l'Unieuro Forlì, anch’essa alla ricerca di punti importanti per ritrovare il sorriso. Nonostante il cambio d’assetto rispetto al girone d’andata l’espertissima squadra allenata da coach Antimo Martino non è ancora riuscita a riprendersi in maniera definitiva dall’altalenante inizio di stagione, trascorso prevalentemente nelle zone basse della classifica.🔗 Leggi su Riminitoday.it Basket, mercoledì di fuoco per la Dole Rimini: al Flaminio arriva Cividale, in palio il secondo posto Mercoledì di grande importanza per la Dole Rimini, che al Flaminio affronta Cividale in una sfida cruciale per la conquista del secondo posto in classifica. Basket, al Flaminio una tra le partite più attese della stagione: nel Dole Day arriva la Fortitudo Bologna Domenica 14 dicembre alle 18, il Flaminio si prepara ad accogliere una delle sfide più attese della stagione: il derby tra Dole Rimini e Fortitudo Bologna, valido per il Dole Day. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Basket, disco rosso per una Dole Rimini poco brillante in difesa: Avellino sbanca il Flaminio; Basket, la Dole ospita Avellino per confermarsi tra le big. Prima da ex al Flaminio per Alessandro Grande; L'Unicusano Avellino Basket sfida la Dole Basket Rimini nel big match di Serie A2; Dole Basket Rimini-Unicusano Avellino Basket 96-101 (27-24, 18-34, 22-16, 29-27). Colpo Avellino, espugnato il Flaminio di Rimini: sconfitta per la DoleRitrovata la vetta dopo l'esclusione di Bergamo, la Dole Rimini cade al PalaFlaminio contro Avellino Basket per 96-101. Un successo che lascia Rimini a 32 punti, ... pianetabasket.com Basket serie A2, La difesa della Dole imbarca acqua: come risolvere il problema?Houston, abbiamo un problema in difesa. A lanciare il grido di allarme nel dopogara del match perso contro Avellino è coach Sandro Dell’Agnello, che ... corriereromagna.it Stasera torna la carica dei 101! La gara vs Dole Basket Rimini in differita alle 22.40 su sportchannel214 #AvellinoBasket #Unicusano #sportchannel214 - facebook.com facebook Bergamo si ritira dalla A2 e vengono annullate tutte le partite che aveva giocato: Dole Rimini in vetta, risale l’Unieuro Forlì x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.