L’Under17 della Scuola Basket Arezzo alla fase interregionale d’Eccellenza

L’Under17 della Scuola Basket Arezzo ha conquistato il pass per la fase interregionale d’Eccellenza, un traguardo importante per il settore giovanile della società. La squadra si prepara ora ad affrontare avversarie di alto livello come Virtus Bologna e Olimpia Milano, con l’obiettivo di proseguire nel percorso di crescita e competizione.

Arezzo, 26 febbraio 2026 – L'Under17 della Scuola Basket Arezzo centra il pass per la fase interregionale d'Eccellenza dove sfiderà avversarie del calibro di Virtus Bologna e Olimpia Milano. Questo nuovo campionato, al via da sabato 28 febbraio, riunirà le quarantotto migliori squadre emerse dalle regioni di tutta la penisola che si sfideranno per ottenere l'accesso alle successive finali per il tricolore, in un percorso altamente competitivo in uno dei palcoscenici più prestigiosi del panorama giovanile italiano. La formazione della Sba, allenata da Elena Vezzosi insieme ad Andrea Bruschi e a Marco Tavanti e con il preparatore fisico Andrea...