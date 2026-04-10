Basket femminile Una Pasqua proficua per il Bieffe Porcari

Nel giorno di Pasqua, dopo il pranzo, tutte le giocatrici della squadra femminile sono state consegnate un uovo di Pasqua dalla società del Bieffe Porcari. La società ha organizzato questa consegna come gesto di riconoscimento nei confronti delle atlete, che avevano già ricevuto altri regali durante la giornata. La squadra continua a partecipare alle attività sportive con impegno e determinazione.