Basket femminile Una Pasqua proficua per il Bieffe Porcari
Nel giorno di Pasqua, dopo il pranzo, tutte le giocatrici della squadra femminile sono state consegnate un uovo di Pasqua dalla società del Bieffe Porcari. La società ha organizzato questa consegna come gesto di riconoscimento nei confronti delle atlete, che avevano già ricevuto altri regali durante la giornata. La squadra continua a partecipare alle attività sportive con impegno e determinazione.
Nel giorno di Pasqua, al termine del pranzo, tutte le ragazze hanno ricevuto un uovo di Pasqua, donato direttamente dalla società del Bieffe Porcari. Un gesto semplice, ma carico di significato. Si è conclusa sotto il segno dell’amicizia e della profonda condivisione la straordinaria trasferta marchigiana del Bieffe Porcari che ha scelto il prestigioso palcoscenico del "Torneo di Pasqua" di Pesaro per vivere quattro giorni di alta intensità agonistica. La cittadina adriatica, trasformata per l’occasione in un vivace quartier generale del basket rosa, ha accolto la delegazione gialloblu composta da cinquanta atlete, suddivise in quattro formazioni determinate a dare il massimo su ogni pallone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Roberto Alagna. . Dopo una Pasqua in famiglia bellissima ma leggermente faticosa, un riposino alla Scala per Turandot - facebook.com facebook
Auguriamo a tutti una Pasqua serena e piena di pace. #Fratelliditalia x.com