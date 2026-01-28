Basket - Settore giovanile Cesaro l’arma in più di Bieffe Porcari per il vivaio Il coach nazionale Fiba collaborerà con il club

Bieffe Porcari ha annunciato una nuova collaborazione con Salvatore Cesaro, allenatore nazionale e stratega video della Fiba. Cesaro sarà una figura chiave nel settore giovanile del club, portando la sua esperienza al vivaio. La società punta a rafforzare il proprio settore giovanile con un nome di spicco nel basket italiano.

Un nome importante del basket italiano. Come anticipato nell’edizione di lunedì scorso, Bieffe Porcari annuncia l’avvio di una prestigiosa collaborazione con coach Salvatore Cesaro, allenatore nazionale e "Fiba", oltre che preparatore atletico e stratega video. Sarà coinvolto attivamente nel settore giovanile, seguendo l’attività attraverso incontri settimanali organizzati per gruppi, finalizzati all’insegnamento e al perfezionamento delle tecniche individuali e collettive della pallacanestro. Il suo contributo sarà determinante per la crescita tecnica e per lo sviluppo della consapevolezza cestistica delle atlete gialloblu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

