Basket - Settore giovanile Cesaro l’arma in più di Bieffe Porcari per il vivaio Il coach nazionale Fiba collaborerà con il club
Bieffe Porcari ha annunciato una nuova collaborazione con Salvatore Cesaro, allenatore nazionale e stratega video della Fiba. Cesaro sarà una figura chiave nel settore giovanile del club, portando la sua esperienza al vivaio. La società punta a rafforzare il proprio settore giovanile con un nome di spicco nel basket italiano.
Un nome importante del basket italiano. Come anticipato nell’edizione di lunedì scorso, Bieffe Porcari annuncia l’avvio di una prestigiosa collaborazione con coach Salvatore Cesaro, allenatore nazionale e "Fiba", oltre che preparatore atletico e stratega video. Sarà coinvolto attivamente nel settore giovanile, seguendo l’attività attraverso incontri settimanali organizzati per gruppi, finalizzati all’insegnamento e al perfezionamento delle tecniche individuali e collettive della pallacanestro. Il suo contributo sarà determinante per la crescita tecnica e per lo sviluppo della consapevolezza cestistica delle atlete gialloblu. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Cesaro Coach
In festa il settore giovanile della Maceratese. Siroti: "Dal vivaio alla prima squadra, tante soddisfazioni»
Lazio, il settore giovanile regala un weekend da sogno: i giovani biancocelesti conquistano vittorie importanti e confermano il grande lavoro del vivaio
Ultime notizie su Cesaro Coach
Argomenti discussi: Basket femminile, coach Salvatore Cesaro collaborerà con il Bf Porcari.
Basket femminile, coach Salvatore Cesaro collaborerà con il Bf PorcariSarà coinvolto attivamente nel settore giovanile, seguendo l’attività attraverso incontri settimanali organizzati per gruppi ... luccaindiretta.it
Basket, Serie C: Sciambarella elogia il progetto del settore giovanile della Nova BasketProsegue con convinzione il percorso di crescita della Nova Basket, che punta con decisione sul settore giovanile come fulcro di ... 98zero.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.