Gli albergatori sono in allarme. Con le nuove norme anti-alluvione, Mauro Santinato denuncia che si blocca ogni iniziativa, anche minima, come l’apertura di una finestra. La variante al Pai, approvata dall’Autorità di bacino del Po, sembra portare più problemi che soluzioni, rallentando lavori e investimenti nel settore turistico.

La variante al Pai, Piano di assetto idrogeologico approvata dall’Autorità di bacino del Po, sta portando a effetti preoccupanti come quello denunciato dal consulente e albergatore Mauro Santinato: "È stata bloccata perfino una Scia per aprire una finestra. In pratica, si possono fare solo manutenzioni ordinarie e straordinarie. Tutto il resto si ferma". Rimini sta diventando un caso, preso ad esempio dall’onorevole Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia, che ha presentato una interrogazione al ministro. "Di recente è giunta la comunicazione ufficiale della fondazione Rete delle professioni tecniche della provincia di Rimini (architetti, ingegneri, geometri e periti), nella quale si segnalano criticità operative di estrema rilevanza, nonché la linea istruttoria fortemente restrittiva già avviata ad esempio nel Comune di Rimini". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuove norme anti-alluvione. L’allarme degli albergatori: "Così si tutela l’immobilismo"

Approfondimenti su Pai Autorità

Ultime notizie su Pai Autorità

Argomenti discussi: Nuove norme anti-alluvione. L’allarme degli albergatori: Così si tutela l’immobilismo; Rivolta contro il piano anti-alluvioni: Con i nuovi vincoli sarà impossibile realizzare il ’cupolone’ della Fiera.

