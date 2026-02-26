Nel podcast ufficiale dell’Istat dedicato alla natalità “ Dati alla Mano “, condotto da Cristiana Conti, ha richiamato un elemento ricorrente nelle indagini sulle intenzioni riproduttive: uomini e donne motivano in modo diverso il rinvio o l’abbandono del progetto di avere figli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Nidi e servizi infanzia, più posti ma solo per calo demograficoAlla fine ha vinto il calo demografico: nei nidi aumentano i posti disponibili, ma non è merito di investimenti pubblici sui servizi per l’infanzia.

Calo delle nascite, la Cgil: "In Abruzzo pochi nidi e servizi per l’infanzia insufficienti"«L’Abruzzo continua a restare indietro sull’offerta di nidi e servizi per la prima infanzia, nonostante il calo delle nascite».

Temi più discussi: Nascite in calo e fecondità ai minimi storici; Natalità e fecondità in Emilia-Romagna. Anno 2024; Alessandro Rosina (Università Cattolica): Come invertire il trend del calo delle nascite; Natalità in calo: le donne lamentano rischio penalizzazione professionale e chiedono di potenziare i servizi per l'infanzia.

Natalità in calo anche tra le donne immigrate. Amsi e Uniti per Unire: Servono più prevenzione ricerca, informazione e aggiornamento inter-professionaleIn Italia, tra il 2010 e il 2015, il numero di figli/donna è calato da 1,32 a 1,27 (-0,05). E anche le donne immigrate, generalmente più prolifiche, fanno meno figli (il rapporto è sceso da da 2,36 a ... quotidianosanita.it

Denatalità cronica. Non si ferma il calo delle nascite anche nel 2023: scendono a 379.890. E nel 2024 andrà peggio. Il numero medio di figli per le donne italiane è ora di 1,14Pubblicato il report dell’Istat. In base ai dati provvisori relativi a gennaio-luglio le nascite di quest’anno sono 4.600 in meno rispetto allo stesso periodo del 2023. Non solo persistono difficoltà ... quotidianosanita.it

Il calo della natalità non si ferma nelle Canarie: passa da 44 a 32 nascite al giorno in dieci anni. Nel 2025 sono nate nelle isole 11.672 persone, lo 0,2% in meno rispetto all'anno precedente, mentre nel Paese si registra un aumento dell'1%. Nell'arcipelago si - facebook.com facebook