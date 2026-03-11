A Ferrara, il palazzo dei Diamanti si sta preparando ad accogliere una nuova mostra dedicata a Andy Warhol. Sono arrivati i primi capolavori dell’artista, pronti a essere mostrati al pubblico. La mostra segue il grande riscontro ottenuto dalla precedente esposizione su Chagall, che ha attirato oltre 140.000 visitatori. I dettagli sugli altri lavori in arrivo saranno annunciati prossimamente.

Ferrara, 11 marzo 2026 – Dopo il successo di pubblico e di critica della mostra su Chagall, che ha superato i 140mila visitatori, palazzo dei Diamanti si prepara ad ospitare un altro evento di portata internazionale. Ricorrono infatti i 50 anni dall’epocale rassegna Ladies and Gentlemen del 1975-76, che portò ai Diamanti una delle più carismatiche figure del Novecento: Andy Warhol. I capolavori del padre della pop art al Palazzo del Diamanti. La città estense celebra l’evento accogliendo nella stessa sede i capolavori del padre della pop art. Non sarà solo una mostra su Warhol, ma una riedizione della trasgressiva esposizione che Warhol in persona aveva presentato in Italia e che aveva segnato un punto di svolta nella sua produzione e nell’arte del tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Andy Warhol a Ferrara, arrivano i primi capolavori per la mostra ai Diamanti

Articoli correlati

Warhol è pronto a sbarcare ai Diamanti: le foto inedite dell'allestimento della mostraDopo la mostra su Chagall, che ha superato i 140mila visitatori, Palazzo dei Diamanti si prepara ad ospitare un altro evento di portata...

Leggi anche: Chagall chiude col botto. In fila per i capolavori. Ai Diamanti mostra record

Tutto quello che riguarda Andy Warhol

Temi più discussi: A marzo ci sono tantissime mostre, da Mark Rothko a Robert Doisneau. Ecco quali vedere; Ladies and Gentlemen: il ritorno di Andy Warhol a Ferrara; Andy Warhol a Ferrara, arrivano i primi capolavori per la mostra ai Diamanti; Ladies and Gentlemen: Andy Warhol a Ferrara - Aise.it.

Contrada della Tartuca: Visita alla mostra di Andy Warhol a FerraraLa Commissione cultura e Solidarietà sta organizzando per sabato 18 aprile una GITA a FERRARA per visitare la mostra di Andy Warhol. La gita non potrà essere effettuata con meno di 30 partecipanti ... antennaradioesse.it

Ferrara celebra Andy Warhol, Gulinelli: «Opere potenti e attualissime»Ferrara Dopo il successo di pubblico e di critica della mostra su Chagall, che ha superato i 140mila visitatori, Palazzo dei Diamanti si prepara ad ospitare un altro evento di portata internazionale. msn.com

ANDY WARHOL A FERRARA: LA POP ART IN MOSTRA DAL 14 MARZO Un’esperienza immersiva tra arte e cultura contemporanea Dal 14 marzo al 19 luglio 2026, Ferrara diventa capitale della creatività con la mostra "Andy Warhol. Ladies and Gentlemen", facebook

#fotodelgiorno: Jean-Michel Basquiat fotografato da Andy Warhol nel 1985. x.com