Saranno nel nome di Vitruvio gli Stati generali della città

Domani alle 16 si terranno gli Stati generali della città di Fano, nella sala Verdi del Teatro della Fortuna. L’evento sarà aperto dal sindaco e vedrà la partecipazione del presidente della Regione. Il nome scelto per l’incontro è quello di Vitruvio, e tra i presenti ci saranno rappresentanti delle istituzioni locali e regionali. L’iniziativa si svolge nel pomeriggio e durerà diverse ore.

Nel nome di Vitruvio, gli Stati generali della città di Fano, in programma, domani alle 16, nella sala Verdi del Teatro della Fortuna: l’incontro sarà aperto dal sindaco Luca Serfilippi e sarà presente il presidente della Regione, Francesco Acquaroli. "L’obiettivo – spiegano dal Comune – è mettere a sistema competenze e progetti sui temi della cultura, del turismo e dello sviluppo urbano, anche alla luce dei recenti ritrovamenti della Basilica di Vitruvio, un asset fondamentale per la crescita della città". L’incontro sarà aperto a istituzioni, esperti, operatori del settore, associazioni, categorie economiche e stakeholder del territorio, con l’intento di costruire una visione condivisa e definire traiettorie concrete per il futuro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Saranno nel nome di Vitruvio gli Stati generali della città Tanti: Stati generali della sanità aretina, la Città chiede un nuovo patto alla Asl e risposte condiviseArezzo, 24 gennaio 2026 – Tanti: Stati generali della sanità aretina, pronto soccorso e umanizzazione delle cure. L’UGL riunisce a Roma gli Stati Generali della sicurezza sui luoghi di lavoroRoma, 22 gennaio 2026 - Si sono svolti a Roma, gli Stati Generali della sicurezza sui luoghi di lavoro, promossi dal sindacato UGL nell’ambito della... Argomenti più discussi: Saranno nel nome di Vitruvio gli Stati generali della città; Nel nome di Celli. Premi a Fazzuoli, Luchini, Squizzato; Inchiesta Hydra, spunta il nome di Sparacia; Ferrari Luce, non c’è solo Mazda ad aver già adottato quel nome. Saranno dieci giorni nel segno di MozartSui palcoscenici cittadini ci aspettano dieci giorni nel segno di Wolfgang Amadeus Mozart. A partire da giovedì, infatti, il teatro Comunale Pavarotti Freni e il teatro Storchi saranno idealmente ... ilrestodelcarlino.it LA NOTTE CHE CAMBIERÀ LA NOSTRA VITA Saranno dieci minuti che osservo i vicini di casa che stendono. Marito e moglie. Immagino che lo abbiano fatto tante volte, basta guardare i loro gesti per capire che hanno passato tutta la vita insieme. Come le - facebook.com facebook Questa sera, tra gli ospiti di Giovanni Floris a #DiMartedì ci saranno: @pbersani @GianricoCarof Maurizio Landini @ellyesse @Pierferdinando Elsa Fornero Antonio Caprarica Silvia Ronchey @BettaPiccolotti @giubileif @BaldinoVittoria Bruno Tabacci Suor P x.com