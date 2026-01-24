Tanti | Stati generali della sanità aretina la Città chiede un nuovo patto alla Asl e risposte condivise

Il 24 gennaio 2026 si sono tenuti gli Stati generali della sanità aretina, un’occasione per discutere sulle sfide del pronto soccorso e sull’umanizzazione delle cure. La città di Arezzo ha chiesto un nuovo patto alla ASL per migliorare l’organizzazione e le risposte condivise, con l’obiettivo di garantire servizi più efficaci e centrati sulle esigenze dei cittadini.

Arezzo, 24 gennaio 2026 – Tanti: Stati generali della sanità aretina, pronto soccorso e umanizzazione delle cure. La Città di Arezzo chiede un nuovo patto alla ASL e risposte condivise "Una VIII edizione degli stati generali in due tempi: più partecipazione, più confronto, più consapevolezza. Grazie al Cupla per la preziosissima collaborazione" L'VIII Edizione degli stati generali della sanità aretina si è sviluppata su due giornate: giovedì in una formula aperta a sindacati, professionisti, associazioni, operatori, comuni e cittadini con un focus sul pronto soccorso e venerdì con un incontro sulla necessità di un modello nuovo che metta al centro la persona e le esigenze di cura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Pronto soccorso, Tanti: "Situazione oltre il limite, dalla Regione servono risposte per la sanità aretina"La vicesindaca di Arezzo, Lucia Tanti, interviene sulla situazione del pronto soccorso dell’ospedale San Donato, evidenziando la necessità di risposte concrete da parte della Regione per il miglioramento della sanità nel territorio.

Stati generali Asl, due giornate per "costruire una sanità più umana"Gli Stati Generali Asl si sono svolti il 15 e 16 gennaio, presso piazza Verdi e il teatro dell’Unione, con l’obiettivo di promuovere un dialogo aperto tra istituzioni e comunità.

