I tifosi del Rimini si preparano alla trasferta di Pesaro, dove domenica 22 si giocherà una delle partite più attese della stagione. La questura ha deciso che i supporter dovranno viaggiare obbligatoriamente in pullman, come stabilito dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive. La vigilia del derby è caratterizzata anche dalle tensioni sui biglietti, che alimentano l’attesa tra i tifosi, pronti a sostenere la squadra in una sfida che si preannuncia spettacolare.

È anche il tema dei biglietti ad animare la viglia del derby. I sostenitori della Dole guardano alla prossima partita con Forlì e si preparano pure a quella successiva, la gustosissima sfida di Pesaro con la capolista programmata per domenica 22. Con l’ Unieuro il quadro è chiaro e i prezzi pure. Ai fan ospiti sono stati destinati 150 biglietti, con obbligo di trasferta in pullman e organizzazione della stessa Pallacanestro Forlì. I fan di Rbr possono acquistare i tagliandi ai seguenti prezzi: non numerati 18 euro, poltroncine rosse 30 euro, poltroncine bianche 40 euro, parterre 60 euro. Non è attiva la vendita online, i biglietti sono acquistabili in sede o nelle tabaccherie convenzionate: T’Immagini, Millennium, Pruccoli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Le disposizioni dell’0sservatorio sulle manifestazioni sportive. Trasferta a Pesaro, viaggio obbligatorio in pullman per i tifosi riminesi

