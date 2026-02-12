La squadra di San Marino ha cambiato idea sulla posizione di catcher. I campioni d’Italia in carica devono rinunciare a Dennis Ortega, che non potrà giocare per problemi burocratici. Al suo posto, arriva Quevedo, pronto a debuttare nel campionato di serie A.

Cambio di rotta per la posizione di catcher per il San Marino Baseball. I campioni d’Italia in carica sono costretti infatti a rinunciare a Dennis Ortega, che per problemi burocratici non potrà essere sul Titano. Al suo posto arriverà un elemento con grande esperienza in Lega invernale venezuelana come Yojhan Quevedo (nella foto), solo omonimo dello storico pitcher che è stato protagonista a San Marino nelle annate precedenti. Quevedo è un catcher di 32 anni nativo di Santa Barbara, in Venezuela, e il suo primo approccio col mondo senior è del 2011 quando, ad appena 18 anni, è in Summer League con i VSL Mariners. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Baseball serie A. San Marino, arriva Quevedo



San Marino ha annunciato ufficialmente l'ingaggio di Yojhan Quevedo come nuovo catcher.

