Sabato 11 aprile 2026, al Parco Gargasole di Bari si terrà la settima edizione del Pic-nic Senza Plastica, evento che coinvolge più di venti associazioni locali. L’iniziativa si svolgerà dalle 10:00 alle 17:00 e mira a sensibilizzare sulla riduzione dell’uso della plastica attraverso attività e iniziative dedicate alla tutela del verde urbano.

Sabato 11 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle 17:00, il Parco Gargasole a Bari ospiterà la settima edizione del Pic-nic Senza Plastica, un evento che vede coinvolte oltre 20 realtà associative per promuovere la sostenibilità e la cura del verde urbano. In caso di maltempo, la manifestazione è già stata programmata per la giornata di domenica 12 aprile. Il cuore pulsante dell’iniziativa si trova in Via Donato Gargasole, un’area che da più di un decennio rappresenta un esperimento riuscito di gestione collettiva del territorio. Nato grazie alla concessione comunale alle associazioni locali, questo spazio verde si è trasformato, all’interno di un tessuto urbano molto fitto, in un vero e proprio polmone di biodiversità e partecipazione sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, picnic eco al Gargasole: 20 associazioni per un mondo senza plastica

Torna il 'Pic-nic Senza Plastica': l'11 aprile festa della biodiversità nel parco GargasoleUn polmone verde nel cuore della città che si popola di vita, musica e, soprattutto, consapevolezza ambientale.

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