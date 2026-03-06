Arrivano in città gli eco-compattatori per la plastica Gramaglia | Servizio innovativo senza costi per il Comune

A Agrigento entreranno in funzione gli eco-compattatori per la plastica nell’ambito del progetto RecoPet, che prevede l’installazione di dispositivi dedicati alla raccolta delle bottiglie in Pet. Il sistema mira a promuovere il riciclo e migliorare la gestione dei rifiuti senza costi aggiuntivi per il Comune. La novità sarà presto operativa in diverse aree della città.

Accordo con Corepla nell’ambito del progetto RecoPet per installare fino a dieci dispositivi dedicati alle bottiglie in Pet e incentivare il riciclo Nuovi strumenti per incentivare il riciclo della plastica e migliorare la raccolta differenziata. Ad Agrigento sarà avviato il progetto RecoPet che prevede l’installazione in città di eco-compattatori destinati alla raccolta delle bottiglie in Pet. Il progetto consentirà di installare tra otto e dieci eco-compattatori, dispositivi che permetteranno ai cittadini di conferire le bottiglie di plastica in modo semplice e sostenibile, favorendo il riciclo e contribuendo al miglioramento della raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

