Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone hanno annunciato ufficialmente la loro relazione, dopo aver mantenuto il legame lontano dai media. La coppia ha scelto di condividere questa novità pubblicamente, lasciando da parte il riserbo che aveva caratterizzato i loro incontri. La notizia arriva in un momento in cui entrambi sono impegnati in attività pubbliche e politiche, senza che siano stati diffusi dettagli sulla loro storia o sui tempi dell’annuncio.

Un amore tenuto lontano dai riflettori quello tra Jordan Bardella e Maria Carolina di Borbone, almeno fino ad oggi. I due sono stati immortalati insieme in vacanza in Corsica e lo scatto è la copertina perfetta della rivista Paris Match. La loro relazione però potrebbe creare qualche problema al politico francese all’interno del suo partito Quello tra Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella è un amore tenuto segreto che ha rischiato più volte di essere scoperto dalle indiscrezioni. Da mesi infatti, si vociferava di una possibile relazione tra la principessa italiana e il leader di estrema destra francese.Dopo mesi di silenzio, sulla copertina diParis Matchsi trova l’immagine che conferma un legame tra i due. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Bardella ufficializza con Maria Carolina di Borbone: quando l’amore supera la distanza politica

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