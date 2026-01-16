Chi è Jordan Bardella il presunto nuovo amore di Maria Carolina di Borbone

Jordan Bardella è una figura politica francese, membro di spicco dell’ultra-destra, noto per il suo impegno e la sua ascesa nel panorama politico. Recentemente, il suo nome è stato associato a Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, creando un interesse crescente tra i media e gli appassionati di cronaca mondana. Questa possibile relazione rappresenta un incrocio tra due mondi distinti, attirando l’attenzione su un dialogo tra politica e nobiltà moderna.

C'è una nuova coppia che sta facendo bisbigliare i salotti parigini. I riflettori sono puntati su un duo tanto inaspettato quanto affascinante: da una parte Jordan Bardella, il "ragazzo prodigio" della destra francese, fresco di ascesa politica, e dall'altra Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, la "principessa influencer" che incarna la freschezza della Gen Z. I rumors si rincorrono, specialmente un avvistamento diventato virale sui social. Ma chi è il non-principe protagonista di questa presunta favola moderna? Jordan Bardella, il "Delfino" che piace alle donne. Lontano dall'immagine del politico tradizionale, Jordan Bardella è l'uomo del momento in Francia.

maria carolina di borbone, chi è la principessa vista alla festa di Le Figaro con Jordan Bardella

La corte d'appello di Parigi deciderà se la leader dell'estrema destra francese potrà candidarsi alle presidenziali nel 2027. In caso di condanna, a correre per l'Eliseo sarà il presidente del Rassemblement National Jordan Bardella

