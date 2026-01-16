Chi è Jordan Bardella il presunto nuovo amore di Maria Carolina di Borbone

Jordan Bardella è una figura politica francese, membro di spicco dell’ultra-destra, noto per il suo impegno e la sua ascesa nel panorama politico. Recentemente, il suo nome è stato associato a Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, creando un interesse crescente tra i media e gli appassionati di cronaca mondana. Questa possibile relazione rappresenta un incrocio tra due mondi distinti, attirando l’attenzione su un dialogo tra politica e nobiltà moderna.

C’è una nuova coppia che sta facendo bisbigliare i salotti parigini. I riflettori sono puntati su un duo tanto inaspettato quanto affascinante: da una parte Jordan Bardella, il “ragazzo prodigio” della destra francese, fresco di ascesa politica, e dall’altra Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, la “principessa influencer” che incarna la freschezza della Gen Z. I rumors si rincorrono, specialmente un avvistamento diventato virale sui social. Ma chi è il non-principe protagonista di questa presunta favola moderna? Jordan Bardella, il “Delfino” che piace alle donne. Lontano dall’immagine del politico tradizionale, Jordan Bardella è l’uomo del momento in Francia. 🔗 Leggi su Dilei.it

