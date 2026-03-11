incentivi per ripopolare il centro

Il Comune ha introdotto incentivi destinati a chi sceglie di trasferirsi nel centro storico, con l’obiettivo di favorire il ripopolamento di questa zona. Contestualmente, è stato annunciato un progetto più ampio che mira ad attrarre nuovi residenti anche in altre parti della città. Le misure sono state presentate in una recente comunicazione ufficiale.

Incentivi per chi decide di venire ad abitare nel centro storico e, in prospettiva, un progetto più ampio per attrarre nuovi residenti in tutta la città. È una delle ipotesi su cui sta lavorando l’amministrazione comunale di Recanati, emersa anche nel corso dell’assemblea dell’Associazione degli Operatori Turistici a cui hanno preso parte numerosi titolari di strutture ricettive e attività di ristorazione insieme alla presidente Francesca Sabbatini, alla vicepresidente Adriana Pierini, al sindaco Emanuele Pepa e all’assessore al Bilancio Sabrina Bertini. Tra i temi affrontati, insieme alla promozione turistica e alla formazione degli operatori, anche quello della rigenerazione del centro storico e del recupero degli immobili oggi sfitti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

