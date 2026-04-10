Braccianti sfruttati in Capitanata | dalla Regione pronti 364mila euro per attivare 95 tirocini

In Capitanata, i braccianti coinvolti in attività agricole saranno coinvolti in 95 tirocini grazie a un finanziamento di 364mila euro dalla Regione. L’obiettivo è creare opportunità che offrano un’alternativa al lavoro stagionale a basso costo e riducano l’esposizione al caporalato, pratiche spesso denunciate nel settore. Questa iniziativa mira a migliorare le condizioni lavorative e a favorire percorsi di formazione e inserimento più trasparenti.

Costruire un’alternativa al destino del lavoro stagionale agricolo a basso costo e al rischio di esposizione al caporalato. È questo l’obiettivo dell’Avviso pubblicato ieri dalla Regione Puglia per offrire nuove opportunità professionali di 95 cittadini stranieri, vittime o potenziali vittime di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it Braccianti sfruttati a 5 euro all’ora nel Modenese, scoperto sistema di caporalato: un arrestoModena, 24 febbraio 2026 – Braccianti sfruttati nelle campagne modenesi, costretti a lavorare anche sette giorni su sette, senza riposo, con paghe... Lotta alla piaga del caporalato. Braccianti stranieri sfruttati e pagati 5 euro all’ora: un arrestoSi occupava direttamente del loro arrivo in Italia dal Pakistan oppure li ‘arruolava’ sul territorio per poi, approfittando del loro stato di...