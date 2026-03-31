Fino a 3 mila euro per le nuove imprese | Rimini rilancia il bando Sise per un' ampia platea

È stato pubblicato di recente l’avviso pubblico per la quarta annualità del bando Sise 2022-2026, che prevede contributi a fondo perduto fino a 3 mila euro destinati a nuove imprese. La misura si rivolge a imprese femminili, giovanili e alle attività insediate nei centri storici e nei borghi, con l’obiettivo di sostenere l’avvio di nuove realtà imprenditoriali in queste aree.

Pubblicato il bando per un'ampia platea di potenziali beneficiari, tra cui: nuove imprese femminili e giovanili, attività insediate nel centro storico, nei borghi e nei quartieri a monte della Statale 16 È stato pubblicato in questi giorni l'avviso pubblico per la quarta annualità della misura pluriennale Sise 2022-2026, il programma di contributi a fondo perduto a sostegno delle nuove imprese femminili, giovanili e delle attività insediate nei centri storici e nei borghi. La campagna 2025 arriva dopo che la giunta comunale, a gennaio 2026, ha approvato nuove linee guida a seguito di una concertazione con le categorie economiche, introducendo nuovi criteri di accesso. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Ciclone Harry, Regione Sicilia apre il bando per le imprese agricole: contributi fino a 5 mila euroLa Regione Siciliana scende in campo per sostenere le imprese agricole colpite dal ciclone “Harry”. "Per le imprese servono più soldi": l'Ugl si schiera con Confcommercio e chiede un bando da 200 mila euro“Le proposte di Ascom Confcommercio Forlì per il rilancio del centro storico, attraverso un'erogazione di contributi pubblici per l'apertura di nuove... Contenuti e approfondimenti su Fino a 3 mila euro per le nuove imprese... Temi più discussi: Facebook a caccia di creator: fino a 3mila dollari al mese garantiti; Infiorata dell’Annunciazione: oltre 3mila visite nel fine settimana. Si potrà visitare fino a giovedì 26 marzo; Il crowdfunding del malato di Sla per abbattere i costi dei macchinari salvavita: Non possono fermarsi, in inverno fino a 3mila euro per il riscaldamento; Emergenza Medio Oriente: con la campagna RAI raccolti 180 mila euro a favore di CRI, UNICEF e UNHCR per aiutare migliaia di bambini e famiglie. Bonus asilo nido fino a 3.600 euro per bambini nati dal 2024: le istruzioni Inps, come richiederloIl contributo rivolto alle famiglie per aiutarle a sostenere la spesa dell’asilo nido per i loro bambini sale fino a 3.600 su base annua per coloro che sono nati a partire dal 2024. Si tratta di un ... corriere.it Cassino, nuove regole per la raccolta differenziata: stop ai sacchi neri. Si rischiano multe fino a 3 mila euroNuove disposizioni a Cassino sul conferimento dei rifiuti anche per ridurre il deposito selvaggio lungo le strade. E’ quanto prevede una ordinanza comunale firmata dal ... ilmessaggero.it Padre e figlio nove ore in auto fino a Zenica per gli azzurri: «Gara storica» x.com BONUS ASILO NIDO 2026 – FINO A 3.600 EURO PER LE FAMIGLIE Hai un bambino sotto i 3 anni che frequenta l’asilo nido Potresti avere diritto al Bonus Asilo Nido 2026, con un contributo fino a 3.600 euro annui, erogato in rate mensili. L’importo var - facebook.com facebook