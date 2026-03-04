Banca Territori del Monviso apre una filiale di Piobesi Torinese | Una scelta di radicamento e fiducia

Una banca locale ha inaugurato una nuova filiale a Piobesi Torinese, segnando l’apertura di un punto di riferimento per i residenti e le attività della zona. L’istituto ha deciso di rafforzare la presenza sul territorio, offrendo servizi bancari e un punto di contatto diretto con la comunità. La nuova filiale rappresenta un passo importante per l’istituto nel consolidare il rapporto con il territorio e le sue persone.

Attività di sportello il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 13.25; il pomeriggio l’agenzia è aperta per consulenza su appuntamento Non semplicemente l’apertura di uno sportello bancario, ma l’avvio di un percorso stabile accanto alle Comunità piobesina e limitrofe. Così Banca Territori del Monviso descrive la l’inaugurazione della nuova filiale di Piobesi Torinese che segna una presenza che diventa una scelta chiara e definitiva. All’inaugurazione di martedì 3 marzo 2026, nei locali della nuova agenzia in corso Italia, erano presenti il Sindaco di Piobesi Torinese, Fiorenzo De Michelis, con l’Amministrazione comunale; il parroco Don Daniele; numerosi rappresentanti delle associazioni locali; imprenditori e cittadini. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Leggi anche: Banca Territori del Monviso apre una filiale a Piobesi Torinese: "Una scelta di radicamento e fiducia"

Leggi anche: Banca Generali apre una nuova filiale in piazza Unità

Contenuti e approfondimenti su Banca Territori del.

Temi più discussi: Banca Territori del Monviso inaugura la nuova filiale di Piobesi Torinese; Banca Territori del Monviso inaugura una filiale operativa a Piobesi Torinese; Banca Territori del Monviso inaugura la nuova filiale di Piobesi Torinese; Banca Territori del Monviso inaugura la nuova filiale di Piobesi Torinese.

Banca Territori del Monviso, a Piobesi Torinese modello innovativo per il territorioBanca Territori del Monviso amplia con la nuova filiale di Piobesi Torinese, inaugurata oggi, un progetto per andare incontro alle esigenze dei clienti: una filiale con delle figure trasversali che ga ... ansa.it

Banca Territori del Monviso inaugura la nuova filiale di Piobesi TorineseUna casa dove qualcuno ha appena smesso di piangere e ha ricominciato a ridere: questo è ciò che si prova quando si legge Vita e ... quotidiano.net

Banca Territori del Monviso inaugura la nuova filiale di Piobesi Torinese x.com

Martedì 3 marzo Piobesi Torinese Martedì 3 marzo sarà inaugurata a Piobesi Torinese la nuova filiale di Banca Territori del Monviso: l’attuale ufficio di rappresentanza verrà trasformato in una sede pienamente operativa. #BTM #BancaTerritoridelMonviso facebook