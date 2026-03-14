Cassa Rurale Fvg riapre la filiale di Farra d' Isonzo

Sabato mattina a Farra d’Isonzo si è tenuta la cerimonia di riapertura della filiale della Cassa Rurale Fvg, dopo i lavori di ristrutturazione. L’evento ha visto la partecipazione di molti cittadini e rappresentanti delle istituzioni, che hanno preso parte a una festa in piazza per celebrare il ritorno della filiale nel territorio. La cerimonia ha segnato il momento di riqualificazione della struttura.

Nel suo intervento, il vicepresidente vicario Martinuzzi ha sottolineato il valore della presenza territoriale per una banca cooperativa, ricordando come questa filiale rappresenti da oltre un secolo un punto di riferimento per la comunità locale: il credito cooperativo è infatti presente a Farra d’Isonzo dal 1903. “Per una realtà cooperativa come la nostra riaprire una filiale non significa solo restituire uno spazio rinnovato – ha aggiunto Martinuzzi – ma riaffermare l’impegno a restare vicini alle persone e alle imprese del territorio”. Il vicesindaco Fabio Verzegnassi ha evidenziato il valore della presenza della banca per la comunità: “Farra d’Isonzo è un paese di circa 1. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Articoli correlati Cassa Rurale Fvg celebra 130 anni di cooperazioneCentotrent’anni di presenza, relazioni e impegno condiviso con le comunità locali. Cassa Rurale FVG: 130 anni di storia e futuroLa Cassa Rurale FVG sta per varcare la soglia dei centotrent’anni di vita istituzionale, celebrando un traguardo che segna tre secoli di presenza... Riapre la filiale della Cassa Rurale Fvg a Farra d'Isonzo: «Investiamo nel locale» Aggiornamenti e notizie su Cassa Rurale Fvg Cassa Rurale FVG riapre la filiale di Farra d’IsonzoFarra d’Isonzo celebra la riapertura della filiale Cassa Rurale FVG dopo i lavori. Festa in piazza con istituzioni e associazioni. nordest24.it Cassa Rurale Fvg celebra 130 anni di cooperazioneCentotrent’anni di presenza, relazioni e impegno condiviso con le comunità locali. È questo il traguardo che Cassa Rurale FVG si prepara a celebrare nel corso del 2026, annunciando il programma delle ... udinetoday.it